VIDEO – Inter-Lazio Primavera 6-2 | gol e highlights della partita

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’di Cristian Chivu ha vinto per 6-2 contro la(vedi pagelle) conquistando così tre punti nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. GOL E– Vittoria in casa per l’contro i pari etàper 6-2. A decidere il match disputato ieri sono stati i gol di Stankovic (I) al 5? e al 69?, di Di Maggio (I) al 6?, di Napolitano (L) al 13?, di Berenbruch (I) al 19?, di Stabile (I) al 57?, di Sulejmani (L) al 63?, di Zuberek (I) al 73?. A seguire il gol e glidel match, valido per la 16ª giornata del Campionato1 pubblicati dall’sul proprio canale YouTube. Fonte: YouTube ...