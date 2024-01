Vidal | «Sanchez | vattene dall’Inter! Non sei amato lì»

(Di domenica 7 gennaio 2024) L’ex centrocampista dell’Inter, Arturo, ha voluto mandare un messaggio ad Alexis: «Lascia i nerazzurri» Intervenuto sul proprio canale Twitch, Arturoè senza freni nelle sue dichiarazioni riferite al poco minutaggio di Alexisall’Inter. LE PAROLE – «Alexis, se mi stai ascoltando per favoredall’Inter. Non sarebbe mai dovuto tornare all’Inter, gliel’ho pure detto. Doveva andare in un club dove potesse divertirsi a giocare, dove esseredalla gente ma lui è un testardo».

