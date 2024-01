Viaggio fra le comunità Berbere | Yogarmonia e la Farmacia Salvo D’Acquisto insieme per partire alla scoperta del Marocco

(Di domenica 7 gennaio 2024) Fiumicino, 7 gennaio 2024 – Un progetto che diventa realtà, una“sensoriale”di antiche tradizioni, culture e popoli: prosegue l’organizzazione delin, nel villaggio Berbero di Tafza, completamente distrutto dal recente terremoto. Ladi Palidoro e l’Associazionestanno, infatti, continuando ad accogliere adesioni di quanti non vogliano perdersi un’occasione unica. “Quello che vogliamo condividere con chi deciderà di partecipare – spiega il dott. Marco Tortorici – è un’esperienza che farà bene a mente e spirito. Con una guida d’eccezione come il maestro Nour Eddine Fatty avremo modo di immergerci completamente nella cultura berbera e di toccare con mano le sfide ...

Il cardinale Pietro Parolin a Piazza Montecitorio sulla salute di Papa Francesco : “Il Papa è in via di guarigione , non voleva esporsi a rischi ... (ilfattoquotidiano)

...di Petrucci a Pozzecco abbiamo anche capito il nulla osta regalato all`allenatore per un... Inizioalti e bassi, ma una reazione che lo stesso Parker aveva definito fantastica, lui, il ...... Marlee Matlin, prima attrice sorda a vincere l'Oscar; il Primo ministro israeliano Golda Meir,... Protagonisti delnel sistema giudiziario israeliano sono la guida Hilda Alma e due bambini ...Il segretario di Stato americano Antony Blinken è ad Amman, in Giordania, nuova tappa del viaggio in Medio Oriente volto a ridurre le tensioni ...Ieri il centro storico di Rimini si è animato con In viaggio con i Re Magi, “un bellissimo corteo internazionale in costume con oltre 400 figuranti provenienti da 10 nazionalità differenti che hanno p ...