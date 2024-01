Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024)DEL 7 GENNAIO12.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE. IL TRAFFICO È TORNATO SCORREVOLE. TUTTAVIA, RESTANDO SULL’A1 SEGNALATO UN ALTRO INCIDENTE AL KM 491, IN QUESTO CASO SIAMO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE SEMPRE IN DIREZIONE FIRENZE. 8 I KM DI CODA. SI VIAGGIA SU DUE CORSIE. PER IL RESTO LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE LUNGO LE ALTRE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA. SPOSTAMENTI ANCHE OGGI FAVORITI DAL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 T CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA. LA ...