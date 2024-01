Verissimo | Pieraccioni caccia una signora dallo studio Poi le parole sulla figlia | Si è fidanzata video

Ospiti, puntata di domenica 7 gennaio 2024 A breve distanza dal debutto nelle sale, Leonardosarà l'ospite d'onore in studio, pronto per un'intervista esclusiva che non si può ......Da domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del 2024 di. In studio a pochi giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche, ospite Leonardo...Leonardo Pieraccioni è stato ospite della domenica di Verissimo ed è stato intervistato da Silvia Toffanin. L'attore ha presentato il suo nuovo film "Pare ...Leonardo Pieraccioni a Verissimo ha assicurato: "Ho ancora voglia di far ridere, di fare cinema". I 60 anni in arrivo non lo spaventano. Il video Mediaset ...