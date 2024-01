Vera Gemma è rifatta? Cosa ha detto sui ritocchi estetici | com’era e com’è oggi la figlia di Giuliano

(Di domenica 7 gennaio 2024)oppure no? E’ questa la domanda ricorrente relativa alla famosadel compianto attore. I presuntinihanno sempre caratterizzato la curiosità attorno all’ex concorrente de L’Isola dei Famosi, suscitando interrogativi sulla sua eventuale chirurgia estetica.? EccoIn merito all’argomento, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Citofonare Rai2 (US Rai) Nelle domeniche di Rai 2 prosegue l’appuntamento con Citofonare Rai2 , il programma condotto da Paola Perego e Simona ... (davidemaggio)

La dama del trono over di Uomini e Donne , Gemma Galgani , si è racconta ta in un'intervista. Ecco cosa ha dichiarato! (comingsoon)

Gemma Galgani è da sempre stata una delle protagoniste indiscusse del trono Over di Uomini e Donne . Le sue storie d'amore impossibili, le relazioni ... (leggo)

A partire da oggi, domenica 7 gennaio 2024 , al via ufficialmente la nuova stagione di Verissimo , con tutta la carrellata di Ospiti . Silvia Toffanin, ... (blogtivvu)

è rifatta oppure no E' questa la domanda ricorrente relativa alla famosa figlia del compianto attore Giuliano. I presunti ritocchini estetici hanno sempre caratterizzato la ...A partire da oggi, domenica 7 gennaio 2024, al via ufficialmente la nuova stagione di Verissimo , con tutta la carrellata di ospiti. Silvia Toffanin , dalle ore 16.30, ci terrà compagnia su Canale 5 ...Il primo ospite di Mara Venier, oggi 7 gennaio 2024, è Luca Argentero. L'attore dall'11 gennaio torna in tv con la terza stagione di Doc - Nelle tue Mani alle 21.30 su Rai1.Donatella Rettore ospite di Mara Venier si lascia scappare, forse, un'anticipazione su Sanremo 2024. Riapre le porte dopo le feste lo studio di Domenica ...