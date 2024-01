Valtellina | carro funebre si perde nella bufera | autista trovato semiassiderato | funerale rinviato

(Di domenica 7 gennaio 2024) commenta I famigliari e gli amici di Manuela Spargi dovranno aspettare per darle l'ultimo saluto. Riuniti venerdì 5 gennaio sul sagrato di una chiesa a Milano per celebrare il suo, non hanno ...

...L'addetto delle onoranze funebri ha sbagliato strada (per passare prima a salutare i genitori nella Bergamasca) e si è perso con ilfunebre con a bordo la bara sulle montagne della, ...... 56 anni, brianzola di Bernareggio, era atteso il 5 gennaio a Milano per le esequie ma il... perdendosi nella neve in. "Mi sono fidato del navigatore", spiega l'uomo, un sardo di 37 ...È stato posticipato il funerale della 56enne morta dopo essere finita con la sua auto nel lago di Como, perché il feretro non è mai arrivato in chiesa, insieme al carro funebre ...Il mezzo era atteso in chiesa a Milano, ma il conducente ha imboccato per sbaglio una strada di montagna chiusa: è stato soccorso nella notte in ipotermia, dopo aver percorso una decina di chilometri ...