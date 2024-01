Valanga travolge due escursionisti | tragedia ad alta quota

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Duesono morti travolti da unain val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Nelle scorse ore, i due corpi sono stati individuati dai soccorritori giunti sul posto: uno è stato estratto dalla neve, il secondo invece è stato trovato nel lago del Toggia. Si tratta, come riporta il Corriere della Sera, di Roberto Biancon, osteopata di 53 anni nato a Legnano, e di Vanessa Gatti, 30 anni compiuti da meno di un mese, originaria di Saronno. Con loro sarebbe stato travolto anche il loro cane, che però non sarebbe ancora stato trovato. Al momento, comunque, le operazioni di recupero dei corpi sarebbero rese difficili dal maltempo. L'area interessata dallaè quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2.200 metri di, non lontano dal confine con la Svizzera. ...