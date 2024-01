Valanga in Piemonte travolge due scialpinisti | un morto

(Di domenica 7 gennaio 2024) In corso le ricerche del Soccorso alpinose. Per ora si parla di un, trascinato a valle dalla neve

In Piemonte una valanga si è staccata in val Formazza , nel Verbano - Cusio - Ossola, e potrebbe aver coinvolto alcuni escursionisti .

I soccorritori erano intervenuti dopo la segnalazione di unae di due persone coinvolte. L'intervento, a quanto si apprende, è reso difficile dal forte vento.oggi " domenica 7 gennaio " pochi minuti dopo mezzogiorno in alta valle Formazza , tra il ... E' la punta più settentrionale del, tra l'Ossola e la Svizzera. Sembrerebbero due le persone ...È stato trovato il corpo senza vita di uno scialpinista travolto dalla valanga nella zona del lago del Toggia in Val Formazza, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Sul posto è intervenuto il Soccorso ...Valanga in alta valle Formazza: trovato il corpo senza vita di un alpinista. Ricerche ancora in corso ...