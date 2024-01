Val Formazza | recuperati i corpi dei due escursionisti travolti dalla valanga durante la ciaspolata Chi sono le vittime

(Di domenica 7 gennaio 2024)due leaccertate dellache si è staccata questa mattina in val, nel Verbano-Cusio-Ossola: la punta più settentrionale del Piemonte, tra l’Ossola e la Svizzera. I soccorritori hanno individuato i cadaveri dei due scialpinisti rimasti uccisi, anche grazie al supporto di un’unità cinofila: uno deiè stato estrattoneve, il secondo, dopo l’intervento dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, nelle acque del lago del Toggia. Secondo le prime ricostruzioni, lasi sarebbe staccata intorno alle 12 di oggi, domenica 7 gennaio, e sarebbe scesa giù fino all’area attorno al lago del Toggia, a circa 2.200 metri di altitudine: è da qui infatti che è arrivato il segnale Artva trasmesso dagli strumenti utilizzati dagli alpinisti in caso ...

Sono due le vittime accertate della valanga che si è staccata questa mattina in, nel Verbano - Cusio - Ossola: la punta più settentrionale del Piemonte, tra l'Ossola e la Svizzera. I soccorritori hanno individuato i cadaveri dei due scialpinisti rimasti uccisi, anche ...Roberto Biancon, 57 anni di Arluno (Milano), e Vanessa Gatti, 30 anni di Origgio (Varese). Sono loro le due persone morte travolte da una valanga che si è staccata in, nel Verbano - Cusio - Ossola . L'area interessata è quella tra il lago del Toggia e il passo San Giacomo, a circa 2,200 metri di quota, non lontano dal confine con la Svizzera. Al lavoro ...(LaPresse) Sono stati recuperati i corpi dei due escursionisti travolti da una valanga in Val Formazza. Stavano camminando con le ciaspole nella neve. La zona della tragedia è ...Due escursionisti sono stati tragicamente uccisi da una valanga nelle Alpi, vicino al confine con la Svizzera. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino in Val Formazza, Piemonte. Uno dei corp ...