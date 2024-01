Vaciago | «Non è possibile commettere un errore come quello di Nasca al Var»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Guido, direttore di Tuttosport, ha parlato dell’episodio che ha fatto tanto discutere nella sfida di ieri tra Inter e Verona Guido, direttore di Tuttosport, ha parlato dell’episodio che ha fatto tanto discutere nella sfida di ieri tra Inter e Verona. PAROLE – «Non posso e non voglio credere alla malafede, alle partite o ai campionati decisi dall’alto e a tutto il ciarpame complottista. Ma nello stesso tempo non posso e non voglio credere che siaundi Luigial Var. Perché non ci sono ragioni tecniche plausibili, non c’è un problema di immagini poco chiare, né di difficile interpretazione del regolamento. È necessario, dunque, che ci venga spiegato in modo convincente cosa diavolo sia ...