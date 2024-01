Usa | ordinata la messa a terra dei Boeing 737 Max 9

(Di domenica 7 gennaio 2024) La Federal aviation administration (Faa), l'agenzia americana per la sicurezza in volo, ha ordinato ladei737 Max 9,il modello di aereo coinvolto nell'incidente dell'Alaska Airlines. Lo riporta la Cnn. La Faa ha affermato che gli aerei dovranno restare fermi fino a quando non verranno eseguite le ispezioni di emergenza, che "richiederanno dalle quattro alle otto ore per aereo". L'ordine riguarda 171 jet737 Max 9, stima l'agenzia.

