Usa | il capo del Pentagono Austin ricoverato | ma per tre giorni non lo sa nemmeno Biden Lui si scusa | “Mi assumo piena responsabilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 gennaio 2024) Da lunedì 1° gennaio il segretario alla Difesa Usa Lloyd, settant’anni, èal Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda (Maryland) per complicazioni in seguito a un piccolo intervento medico elettivo. Ma per trenon lo ha saputo nessuno alla Casa Bianca,il presidente Joe: il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ne è venuto a conoscenza solo giovedì, mentre la notizia è stata resa pubblica venerdì, poco dopo che erano stati informati anche alti dirigenti dele i leader del Congresso. Il caso ha provocato parecchio malumore nell’amministrazione, tanto cheè stato costretto arsi e ad assumersi “la” della ...