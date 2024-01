Usa | Biden non informato di ricovero segretario Difesa per giorni

Leggi su ildenaro

(Di domenica 7 gennaio 2024) Roma, 7 gen. (askanews) – All’amministrazionenon è stato detto perche ilallaamericano Lloyd Austin era stato ricoverato in ospedale. Lo ha confermato un funzionario ai media statunitensi. Austin è stato ricoverato lunedì al Walter Reed Medical Center a causa di complicazioni successive all’intervento chirurgico. Un funzionario ha dichiarato alla CBS che la Casa Bianca non è stata informata fino a giovedì mattina. Austin si è assunto la responsabilità della mancanza di comunicazione: “Riconosco che avrei potuto fare un lavoro migliore assicurando che il pubblico fosse adeguatamente– ha affermato in una nota – . Mi impegnerò a fare meglio”. “Sono molto felice di essere in via di guarigione e non vedo l’ora di tornare presto al Pentagono”, ha ...