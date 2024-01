United Cup | Zverev | ' Una fatica | ma ne è valsa la pena' Swiatek | ' Ora riposo a Bondi beach'

Al termine della finale di, giocatori e giocatrici Polonia e Germania sono intervenute in conferenza stampa per raccontare emozioni e sensazioni ricavate dal torneo e in vista del primo Slam della stagione al via la ...Hubert Hurkacz ha perso la sua battaglia incontro Alexander Zverev, ma un altro polacco ha festeggiato dopo una maratona. E' il ventenne Maks Kasnikowski che all'Oeiras Indoor 1 ha vinto il primo Challenger in carriera battendo in ...Premier League in pausa per lasciare spazio alle coppe nazionali. Lunedì sera è in programma un match valevole per il terzo turno di FA Cup, il Manchester United fa visita al Wigan. Una formazione che ...Al termine della finale di United Cup , giocatori e giocatrici Polonia e Germania sono intervenute in conferenza stampa per raccontare emozioni ...