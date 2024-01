Un' auto si inabissa nel Lago di Como | recuperati due corpi

(Di domenica 7 gennaio 2024) AGI - Idi due persone sono statidai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Torino, nelle acque deldidove ieri sera, in Viale Geno, è caduta un'. Le due vittime sono una donna di 45 anni e un uomo di 38. I Vigili del Fuoco stanno ora procedendo al recupero del veicolo che si èto probabilmente dopo aver colpito la ringhiera che ha immediatamente ceduto. L'è finita in acqua in un punto molto profondo delnonostante sia a poca distanza dalla riva.finisce neldi #, i #sommozzatori del nucleo di Torino recuperano isenza vita di un uomo e una donna a bordo del veicolo: nella notte l'intervento dei #vigilidelfuoco, ...

Una donna di 45 anni e un uomo di 38 anni hanno perso la vita mentre si trovavano dentro la loro auto che nella tarda serata di ieri è finita nel lago a Como. I corpi sono stati recuperati questa mattina, al momento non si conoscono le generalità della coppia. La tragedia si è consumata alle 23. Soccorsi mobilitati per tutta la notte nel capoluogo lariano per quanto accaduto nella tarda serata di sabato in viale Geno. Recuperati dai vigili del fuoco i corpi di un uomo e una donna.