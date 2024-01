“Una scuola per il territorio” | il De Sanctis chiama al confronto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, istituzioni ed esperti del settore si incontrano per pianificare le nuove strategie occupazionali e di sviluppo per le nuove energie delirpino. Si intitola “Unaper il– strategie efficaci per favorire l’occupazione giovanile nel settore agroalimentare”, il convegno organizzato dall’ I.S.I.S“ F.De– D’Agostino” che si terrà venerdì 12 gennaio, alle ore 17, presso l’Auditorium Giovanni Paolo II in via Calvario di Pratola Serra. L’agroalimentare delsi apre alle rappresentanze istituzionali, ai rappresentanti e ai tecnici del settore agroalimentare, agli esponenti delle associazioni di categoria e alla forza imprenditoriale della provincia di Avellino, per mettere insieme un sistema sinergico di sviluppo ...