Una presunta richiesta dal Grande Fratello ai gieffini | l’indiscrezione 

(Di domenica 7 gennaio 2024), ladegli autori ai coinquilini: ecco cosa è emerso dal, domani sera in prima serata torna il reality show di Canale 5 con un nuovo appuntamento. Alfonso Signorini affronterà sicuramente una puntata super delicata e completamente differente da tutte le altre. Da domani sembra ritornare anche il doppio appuntamento settimanale, nel corso della diretta si scopriranno maggiori dettagli. Leggi anche –> Federico e Vittorio ai ferri corti al: amicizia finita? Provvedimenti in vista? Beatrice Luzzi pochi giorni fa ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia a causa di un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Dopo l’uscita dalla Casa dell’attrice, i ...

di Marcello Veneziani. Non condivido il sarcasmo e il corale disprezzo manifestato in questi giorni verso Gianni Alemanno e Marco Rizzo e... (freeskipper)

Insomma, Beatrice ha messo a tacerevolta per tutte le indiscrezioni sullalite che avrebbe portato lei e sue sorella a chiudere ogni rapporto. L'ex corteggiatrice, comunque, ha ......incontro con Adl Poi che la sua presenza in tribuna possa essere un indizio sulla sua... In realtà Conte ha già rifiutato il Napolivolta. Prima dell'ingaggio di Mazzarri. Incontro che finì ...Il figlio di Pocho Lavezzi su tutte le furie dopo le ultime notizie circa un nuovo ricovero dell'ex calciatore per una presunta overdose. Con un duro sfogo sui social network il ragazzo ha voluto fare ...Tomas ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute dell'ex calciatore dopo le ultime notizie che hanno fatto il giro del web ...