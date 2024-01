Una frase di Garibaldi sui gay fa scoppiare una lite al Grande Fratello | “Non si dice!”

Leggi su biccy

(Di domenica 7 gennaio 2024) Nuova serata di tensioni nella casa del. Ieri sera unadi Giuseppeha fattoun putiferio. Il bidello – parlando con Stefano – ha detto di avere tanti amici gay e questo ha indispettito Miele: “Non si dice ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico che ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare. Sei tu che ti stai alterando. E se Anita ti difende dicendo che vieni dal paesino ti sta dando dell’ignorante. Se dici che hai anche amici gay stai sottolineando una differenza. Come se un gruppo di persone fossero diverse dagli etero, quando invece siamo tutti persone“. Giuseppe ha cercato di difendersi ed ha addirittura tirato in ...