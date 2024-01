“Una fine tremenda” | la macchina a venti metri di profondità | tutti morti

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una tragedia ha colpito la tranquilla località di Como sabato sera, poco prima delle 23, quando un’auto di grossa cilindrata è precipitata nel lago di Como, in viale Geno, vicino al parcheggio della Como Nuoto. Il veicolo, a bordo del quale viaggiavano un uomo di 38 anni e una donna di 45, ha perso il controllo, diveltando una panchina di cemento e il parapetto prima di finire nelle acque del lago. L’allarme è stato immediato e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con un team di 21 operatori, tra cui soccorritori acquatici e sommozzatori provenienti da Como, Torino e Varese. L’intervento di salvataggio è stato particolarmente complesso a causa delladell’acqua nella zona, che raggiunge i 20. Sul posto erano presenti anche squadre del 118 e forze dell’ordine. Nonostante i rapidi sforzi di soccorso, purtroppo, per le due ...

