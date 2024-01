“Una fine tremenda” | la macchina a venti metri di profondità | Tiziana e Morgan muoiono in modo orribile

(Di domenica 7 gennaio 2024) Una tragedia ha colpito la tranquilla località di Como sabato sera, poco prima delle 23, quando un’auto di grossa cilindrata è precipitata nel lago di Como, in viale Geno, vicino al parcheggio della Como Nuoto.Leggi anche: “Provavano a scaldarsi con un braciere”, tre morti di asfissia in uno stabile abbandonato Il veicolo, a bordo del quale viaggiavano un uomo di 38 anni e una donna di 45, ha perso il controllo, diveltando una panchina di cemento e il parapetto prima di finire nelle acque del lago. L’allarme è stato immediato e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con un team di 21 operatori, tra cui soccorritori acquatici e sommozzatori provenienti da Como, Torino e Varese.Leggi anche: “Solo un dolore alla gamba”, e invece il giovanissimo Leonardo muore in pochi mesi L’intervento di salvataggio è stato particolarmente complesso a causa della ...

Rimasta per anni sotto i riflettori, la sorella della principessa del Galles oggi vive in campagna, nel Berkshire, insieme al marito James Matthews e ... (vanityfair)

Roma, 5 gen – La Chiesa elargisce “benedizioni alle coppie gay” che, per carità, durano “pochi secondi”, senza Rituale e non in luoghi sacri. Ma ... (ilprimatonazionale)

Veniamo da esperienze in cui sullo 0 - 2 aprimo tempo ci abbiamo rimesso dei punti, ma oggi l'... Ora abbiamo l'Atalanta in coppa,competizione alla quale teniamo, e daremo il massimo". Poi ......tragedia dalle conseguenze nefaste per il mondo stesso oltreché per la fede'. Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Antonio Socci "Papa Francesco è un usurpatore": che...45'+4 - Finisce il primo tempo: squadre negli spogliatoi sull'1-1, dovesse finire così si andrebbe ai supplementari. 45'+4 - Boattin!! Punizione direttamente in ...Abbiamo incontrato Fausta Bonfiglio nel suo studio di Milano dove ancora oggi lavora. In questa intervista, memorie di una vita di arte e ceramica ...