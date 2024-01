Un ' micro' strappo ferma Nadal | niente Open d' Australia

Il campione deve rinunciare al torneo a causa di "unmuscolare" alla coscia sinistra, evidenziato dalla risonanza magnetica. "Per fortuna - dice sui social - Non nella stessa parte in ...Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho unsu un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona ...Nuovo stop per Rafa Nadal dopo le tre ore e 25 minuti di partita, persa, contro Jordan Thompson nei quarti di finale degli Open d'Australia.Lo spagnolo lo ha annunciato con un post su Instagram nel quale spiega che nell'ultima partita del torneo a Brisbane ha subito "un micro strappo ad un muscolo". "In questo momento non sono pronto per ...