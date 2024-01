Un inganno di troppo | la spiegazione del finale della serie Netflix tutta colpi di scena

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il 2024 si è aperto sucon unathrillersvolte edi: Undi, ennesima trasposizione di un’opera di Harlan Coben per la piattaforma (siamo già all’ottava!). Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione lacreata da Coben e diretta da David Moore è il prodotto di intrattenimento perfetto per una lunga sessione di binge watching, lo spettatore non può infatti fare a meno di proseguire nella visione al termine di ogni visione, desideroso di scoprire finalmente la chiave del mistero attorno a cui è stato articolato tutto l’intreccio (incredibilmente strategica, in questo senso, la distribuzione in periodo festivo). Al centrotroviamo Michelle Keegan nel ...