Umana Reyer Venezia-Gevi Napoli | LBA | ultime e diretta TV

Non è certamente l’incontro più semplice per uscire da una crisi europea che ha relegato la formazione veneta al terzultimo posto del Girone A di ... (metropolitanmagazine)

Non sarà una gara semplicissima da disputare per la nostra seconda formazione impegnata in questa fase a gironi dell’ EuroCup basket 2023/24. ... (metropolitanmagazine)

Il salotto migliore della Lega Basket A si è apparecchiato nobilmente per permettere la disputa, in questa tredicesima giornata, del big-match per ... (metropolitanmagazine)

La Gevi Napoli vola con il quinto posto effettivo in classifica verso il giro di boa e sarà esame da big domenica con palla a due alle 20 contro l'Venezia . Al Taliercio gli azzurri ...REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024 CLASSIFICA REGULAR SEASONVenezia 22pt (11V, 3P) Germani Brescia 22pt (11V, 3P) Virtus Segafredo Bologna 20pt (10V, 4P) Dolomiti Energia Trentino 18pt (9V, ...Alle 20:00 il Taliercio ospita la GeVi Napoli, con l'Umana Reyer Venezia che cerca i due punti per chiudere il girone di andata con il primato in LBA. Una sfida sicuramente non ...Dopo aver chiuso l'anno con il successo esterno al PalaSerradimigni di Sassari, l'Umana Reyer si appresta a tornare a calcare il parquet del Taliercio per la prima partita del 2024.