Udinese-Lazio | doppio cambio | Kamada fuori | Isaksen condizionato da un problema fisico?

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Laè in vantaggio di 1-0 sull’e sostanzialmente in controllo. Eppure all’intervallo, Maurizio Sarri ha scelto di procedere con unDaichie Gustav, dentro Matias Vecino e Felipe Anderson. Due discorsi diversi per i calciatori sostituiti.non è andato malissimo, ma è apparso ancoradai meccanismi di Maurizio Sarri. La sostituzione con Vecino va letta così: in una gara fisica, ruvida serviva più un calciatore con le caratteristiche dell’ex Inter. Altra storia per, partito fortissimo nei primi minuti. L’attaccante danese ha conquistato la punizione che porta al vantaggio di Luca Pellegrini, ma proprio in quella circostanza ha rimediato un ...