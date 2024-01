Udinese-Lazio 1-2 | Sarri vince con gol di Pellegrini e Vecino

(Di domenica 7 gennaio 2024) (Adnkronos) – La2-1 sul campo dell’nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell’andata della Serie A. I biancocelesti salgono a 30 punti e si rilanciano nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. L’chiude il girone d’andata a 17 punti, ai margini della zona retrocessione. Lasfonda all’11’ alla prima chance. Punizione dal limite dell’area, il sinistro disorprende Okoye sul primo palo: 1-0 per la formazione allenata da. Il gol gela i friulani, partiti con aggressività e poi, per il resto del primo tempo, incapaci di arrivare con pericolosità dalle parti di Provedel. Le due squadre non offrono uno spettacolo memorabile nei primi 45 ...

1 - 2 (0 - 1)(3 - 5 - 1 - 1): Okoye 5; Ferreira 6, Perez 6, Kristensen 5.5 (38' st Thauvin sv); Ebosele 6 (30' st Ehizibue sv), Lovric 6.5 (38' st Davis sv), Walace 7, Payero ...in vantaggio dopo 12 con una punizione da limite di Pellegrini: botta rasoterra e niente da fare per Okoye. Il pareggio arriva nella ripresa: punizione bassa dalla destra di Lovric e tocco ...'Complimenti ai ragazzi per la prestazione, ripartiamo con convinzione', dice il tecnico dell'Udinese UDINE (ITALPRESS) - 'Faccio i complimenti ...La Lazio vince ancora e la fa per la terza volta consecutiva per la prima volta in questa stagione. Pellegrini ha aperto le marcature e la rete di Vecino ha riportato in vantaggio la squadra di Sarri.