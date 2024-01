Udinese-Lazio 1-2 | Sarri vince con gol di Pellegrini e Vecino

(Di domenica 7 gennaio 2024) Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La2-1 sul campo dell'nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell'andata della Serie A. I biancocelesti salgono a 30 punti e si rilanciano nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. L'chiude il girone d'andata a 17 punti, ai margini della zona retrocessione. Lasfonda all'11' alla prima chance. Punizione dal limite dell'area, il sinistro disorprende Okoye sul primo palo: 1-0 per la formazione allenata da. Il gol gela i friulani, partiti con aggressività e poi, per il resto del primo tempo, incapaci di arrivare con pericolosità dalle parti di Provedel. Le due squadre non offrono uno ...

Udinese-Lazio le pagelle e il tabellino della partita . Sarri atteso alla prova del nove in casa dei bianconeri. La Lazio esordisce in trasferta in ... (sportnews.eu)

(Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo dell'Udinese nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell'andata ... ()

I biancocelesti acciuffano la terza vittoria consecutiva, battendo i friulani per 2-1 è tornano a respirare un po’ in classifica riavvicinandosi al ... (notizie)

, la partita Il primo tempo non regala troppe emozioni. La partita risulta equilibrata e per sbloccarla serve una giocata individuale: al 12' Luca Pellegrini realizza la rete del ..., match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...Torino a quota 27 in classifica, uno in meno di un Napoli che rischia di allontanarsi molto dalla zona Europa. Udinese-LAZIO 1-2 al 76'! Gol di Vecino! Inserimento vincente di Vecino servito dal colpo ...La rete scioglie la Lazio che prova a giocare più libera, ma l’Udinese tiene fisicamente e contribuisce a dar vita a una gara senza squilli. Si gioca poco, ci si rende pericolosi ancora meno. Tanti ...