Udinese-Lazio 1-2 | il tabellino

Pubblicato il 7 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo dell'Udinese nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Lazio vince 2-1 sul campo dell’Udinese nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata dell’andata ... ()

AGI - Terza vittoria consecutiva per una Lazio ritrovata, che passa anche in trasferta sul campo dell'Udinese riportandosi momentaneamente in zona ... (agi)

La prima vittoria nell'esordio del nuovo anno della gestione Sarri pesa come un macigno. La Lazio passa in vantaggio col primo gol in Serie A di ... (ilmessaggero)

Il tabellino di(3 - 4 - 1 - 1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen (38' st Thauvin); Festy (30' st Ehizibue), Lovric (38' st Davis), Walace, Payero, Masina (1' st Kamara); ......vince a Udine e si rilancia in zona Champions grazie ai cambi di Sarri: Vecino segna il gol del 2 - 1, Felipe Anderson è il milgiore in campo con un secondo tempo pieno di spunti. Nell', ...UDINE (ITALPRESS) – La Lazio vola a tre punti dalla Champions League battendo 2-1 l’Udinese nella 19esima giornata di Serie A. I biancocelesti vanno in vantaggio al 12' con Pellegrini, i friulani ...Quasi mille tifosi hanno seguito la Lazio al Bluenergy Stadium in occasione della sfida contro l'Udinese. E a fine match si sono presi l'abbraccio da parte dei giocatori. La squadra ...