Udinese Lazio 0-1 | FINE PRIMO TEMPO a Udine

(Di domenica 7 gennaio 2024), match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI

, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita: valevole per la ...In contemporanea con la sfida di Torino, a poco più di 500 km di distanza al 'Bluenergy Stadium' si disputerà. Reduci da due vittorie consecutive, i ragazzi allenati da Maurizio Sarri ...Primo gol in Serie A e con la maglia della Lazio per Luca Pellegrini, che porta in vantaggio i suoi contro l'Udinese. Prima il post che sottolinea la corsa verso il settore ospiti per ...Non sono stati neanche convocati per la sfida contro l'Udinese di questo pomeriggio, ma Immobile e Luis Alberto stanno entrambi seguendo il match del Bluenergy Stadium direttamente da casa. Sia ...