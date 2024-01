Ucraina | ucciso al fronte il poeta Kryvtsov

...campagna La guerra a Gaza sembra diventare di lunga durata e di logoramento come quella in,... Giornalisti nel mirino Un attacco aereo ieri vicino a Rafah hadue giornalisti, tra cui ...... mentre sul drone che ha colpito ei due dirigenti di Hamas in Libano e Siria dicono che ... a maggior ragione perché fiaccato pesantemente dalla sconfitta della Nato inL'idea è quella ...I vertici diplomatici statunitensi ed europei stanno cercando (per ora senza molto successo) di impedire che il conflitto si diffonda in Medio Oriente. Ma altri spargimenti di sangue a Jenin e Gaza mo ...Stando ai dati forniti dal Cpj (Commitee to protect journalists), dal 7 ottobre sono stati uccisi 67 giornalisti tra Israele, territori palestinesi e Libano. Un numero molto elevato se confrontato ...