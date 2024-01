Tutti i benefici del Tea tree oil in campo beauty

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 gennaio 2024) Oggi è facile parlare di Teaoil, un olio particolarmente diffuso e amato dai Millennials dalle numerose proprietà benefiche. Ma a cosa serve e come può tornare utile in? Definito un prodotto versatile e adatto anche alla cura della pelle, il Teaoil per molti è un salvagente in mezzo al mare in tempesta. Dalla sua, del resto, ha tante proprietà benefiche che non aiutano soltanto la pelle, ma può agire su tanti altri aspetti. Si tratta di un estratto di una pianta, conosciuto anche come Melaleuca proprio perché estratto dalle sue foglie, utilizzato spesso per le sue proprietà balsamiche ed emollienti, ma anche come antibatterico. Teaoil. Crediti: Elements Envato – VelvetMagOggi è facilissimo rimediare una boccetta di Teaoil, ma in molti ignorano in ...