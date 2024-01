Tutte le sfortune del Boeing 737 Max | l’atterraggio a Portland è solo l’ultimo dei problemi

Leggi su open.online

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il737 Max 9 che ha fatto un atterraggio d’emergenza anegli Usa per l’esplosione di un portellone non è un areo molto fortunato. Oggi su Repubblica si elencano idi quella categoria di velivolo. A Giakarta il 29 ottobre 2018, un737 Max 8 dell’indonesiana Lion Air decolla da Giakarta alle 6 e 20 per un breve volo verso l’isola di Bangka. L’aereo, salito fino a 1.580 metri di altezza,13 minuti dopo si inabissa nel Mar di Giava con 189 persone a bordo, tra cui un italiano. In quel caso nel mirino finì un software anti-stallo (il Manoeuvering Characteristics Augmentation System, Mcas) che si sospetta abbia portato il velivolo in picchiata. Ad Addis Abeba nemmeno cinque mesi dopo, il 10 marzo 2019, un altro737 Max 8 della Ethiopian Airlines precipita sei minuti ...