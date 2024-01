Tutte le dicerie sul rapporto tra uomo e Intelligenza Artificiale Il commento di Morelli

Leggi su formiche

(Di domenica 7 gennaio 2024) In questo articolo svolgo una rapida riflessione su un dibattito che circola parecchio ed in termini assai confusi: lo sviluppo prorompente dell’costituisce una minaccia concreta per il primato della vita umana? Inizio da qualcosa di ovvio per un liberale. I cambiamenti indotti dall’IA sono essi stessi un prodotto dell’attività umana non in grado di riprodurre davvero la vita e quindi non possono essere una minaccia se non per i conservatori in quanto tali ostili ai cambiamenti (ma anche i non liberali finiscono sulla medesima linea). Di fatti l’IA si configura finora solo come un meccanismo capace di elaborare dati in quantità enormi e a velocità inarrivabili dagli umani (con la tecnologia Llm, large language models), però senza mai esercitare sui dati quello spirito critico che degli umani è la comprovata caratteristica ...