Tunnel segreti | esplosioni e le sagome nel deserto | cosa succede nei deserti della Cina

L'operazione via-terra è scattata ieri sera. Da quel momento Gaza è sotto un bombardamento «senza precedenti», in un contesto (quello dal 7 ottobre ... (ilmessaggero)

L'operazione via-terra è scattata ieri sera. Da quel momento Gaza è sotto un bombardamento «senza precedenti», in un contesto (quello dal 7 ottobre ... (ilmessaggero)

L'operazione via-terra è scattata ieri sera. Da quel momento Gaza è sotto un bombardamento «senza precedenti», in un contesto (quello dal 7 ottobre ... (ilmattino)

E nel periodo etrusco, poi templare, questi luoghi assunsero la conformazione attuale: alzati, allargati ed allungati, isotterranei diventarono un autentico labirinto. I passaggie ...... insieme a tutti gli altri leader del gruppo filo palestinese nascosti all'estero o nei...affiliati ad alcuna organizzazione " hanno ripulito l'area " prima che arrivassero i servizi...Link Embed https://video.repubblica.it/dossier/video-israele-palestina-attacco-hamas-2023/gaza-israele-mostra-un-tunnel-di-hamas-l-ingresso-e-accanto-a-una-moschea/460170/461135 Copia Copia Gaza, Isra ...Secondo il Times of Israel sarebbero in corso negoziati per agevolare l'accoglienza di migliaia di migranti dalla Striscia ...