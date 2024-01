TS – “La paura è la nostra forza Allegri qualche giorno fa…”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 gennaio 2024) 2024-01-07 23:33:00 Arrivano conferme da TS: “È una vittoria importante, sapevamo che sarebbe stata una partita molto diversa da quella di Coppa Italia”. È il commento di Danilo, a Dazn, al termine del match contro la Salernitana che ha visto gli uomini di Maxvincere all’Arechi per 2 a 1. La Juventus esce dunque vittoriosa dal doppio impegno contro i granata, che è valso l’accesso ai quarti di Coppa e ulteriori 3 punti per tenere il passo dell’Inter. E su Vlahovic… Il capitano bianconero ha inoltre risposto sulla propria condizione fisica nel post infortunio. “Da quando sono rientrato sto facendo un pelino in più di fatica a trovare la mia condizione migliore. Tranne che nella partita contro il Napoli“, ha dichiarato Danilo. Infine, un commento anche sul compagno Vlahovic, autore della rete che ha deciso l’incontro. “Sono contentissimo per Dusan, ma questo ...