Tricolore | oggi 7 gennaio compie 227 anni | significato

In tutta Italia si celebrala Giornata nazionale della bandiera . L'adozione della bandieracome simbolo della repubblica Cispadana è stata infatti proposta il 7 gennaio 1797da ...... per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primorosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d'Italia, è giunto sino ad, ...ROMA (ITALPRESS) – “Ricorre oggi il 227° anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicand ...Il Tricolre italiano compie 227 anni oggi 7 gennaio 2024. Era il quando "1797 viene scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora, verde, bianco e rosso sono il felice simbolo dell'unità ...