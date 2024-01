Tricolore | oggi 7 gennaio compie 227 anni | significato

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il presidente della Repubblica Mattarella: "E'simbolo della Patria" Il Tricolre italiano2272024. Era il quando "1797 viene scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora, verde, bianco e rosso sono il felice simbolo dell'unità nazionale e parte integrante della nostra identità". Così il ministro della Deifesa Crosetto su X.

Verde come la speranza di un mondo migliore, bianco come la purezza di intenti e rosso come il sangue versato dagli eroi, Castellabate celebra la giornata del tricolore ..."Nella bandiera si identificano quei sentimenti di coesione e identità nazionale e quegli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale e rispetto dei diritti dell'uomo che sono le fondamenta della ..."Radicandosi nelle tappe della storia d'Italia - sottolinea Mattarella - è giunto sino ad, simbolo della Patria. La Costituzione afferma, con l'articolo 12, ilcome Bandiera della ...