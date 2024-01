Tre consigli non richiesti al ministro Crosetto

(Di domenica 7 gennaio 2024) Inonrimangono quelli più fastidiosi, non fosse altro perché portano con sé una malcelata radice di presunzione, eppure, in alcune circostanze possono rivelarsi tra tutti quelli più sensati e utili. Così, prima di provare a darne qualcuno a Guidodella Difesa del governo Meloni, chiudo nel cassetto ogni residuo di supponenza per una materia assai scivolosa come è la comunicazione politica. Nei giorni scorsi,si è azzuffato con diversi follower colpevoli di aver contestato un suo post, pubblicato nella tarda serata del 4 gennaio sull'account Instagram, e in particolare avevano polemizzato per le risposte postate dallo stessoad alcuni commenti più biliosi e faziosi. Il post della discordia non aveva alcun contenuto politico, né ...

... ma per rientrare da questi vincoli saranno necessari almeno due oanni di questa limitazione ... considerato che neicomunali periodici, dove queste situazioni vengono spiegate, non c'è ...L'edizione che prenderò come riferimento è quella del 2023, quindi iche leggerai ... Quello che dovrai fare come allenatore è tenere in considerazione questifattori: Forma fisica , ...I consigli non richiesti rimangono quelli più fastidiosi, non fosse altro perché portano con sé una malcelata radice di ...Sassuolo-Fiorentina 1-0, match combattuto e risolto da Pinamonti in avvio di partita. Annullati tre gol con l'ausilio del Var.