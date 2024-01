Trattativa per portare Samardzic al Napoli | Meluso non si sbilancia | le sue parole a DAZN

(Di domenica 7 gennaio 2024) Il pre-partita di Torino-ha avuto modo di abbracciare fra i propri protagonisti anche Mauro. Ledel Ds su. Comincia anche per ilquesto 2024, nella quale gli azzurri dovranno cercare di lasciarsi alle spalle gli ultimi risultati negativi. Per farlo, gli uomini di Walter Mazzarri dovranno dunque partire con il piede giusto dall’Olimpico di Torino, in attesa di poter abbracciare nuovi innesti di mercato oltre a Pasquale Mazzocchi. Fra essi, particolare attenzione dunque su Lazar, per la quale sono arrivate anche leda parte del Ds partenopeo Maurosu, leSi tratta ancora sponda ...

Napoli , la trattativa per Samardzic è ai dettagli. Rilancio del Genoa per Dragusin (Sky) Dopo Mazzocchi, il Napoli continua a trattare per Samardzic ... (ilnapolista)

Le cifre dell'affare: "Lazar Samardzic, dell'Udinese, è davvero vicino e laportarlo alla corte di Mazzarri potrebbe chiudersi già in settimana. L'accordo con i friulani prevede una ...Ogni giorno della settimana che inizia può essere utilela conclusione della. La dirigenza del Napoli considera Samardzic il sostituto ideale di , ormai destinato all'Inter, che ha ...In un'intervista rilasciata a The Wrap, Seth MacFarlane è tornato a parlare del destino della serie sci-fi The Orville ...Filippo Ranocchia, calciatore nel mirino del Palermo (trattativa in stato avanzato) subentra in Serie A: il calciatore dell’Empoli è stato chiamato in causa durante il match domenicale contro il Milan ...