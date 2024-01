Traffico Roma del 07-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltosulla Tangenziale Est da Salaria fino a via dei Campi Sportivi in coda in direzione dello Stadio Olimpico disagio e questi dovuti anche agli spostamenti verso l’impianto sportivo dove le ore 20:45 si disputerà nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A l’incontro-atalanta ha previsto il consueto piano trasporti anche per il rientro a termine lo stadio è raggiungibile con la linea tram 2 con circa 17 linee bus possibili chiusure alal della Vittoria al Flaminio per l’afflusso il deflusso degli spettatori trafficata Al momento la via Flaminia da via di Grottarossa code verso via dei Due Ponti da questa notte inizieranno le operazioni di smontaggio delle luminarie per consentire gli interventi da 0:30 alle 5:15 del mattino seguente e oggi che domani ...