Traffico Roma del 07-01-2024 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto a causa della concessionata viabilità ordinaria code sulla diramazione disud da Torrenova Verso il raccordo anulare prosegue nei disagi per un incidente sulla A1Firenze code di 4 km dal bivio diramazionenord e Ponzanono verso Firenzein aumento sulle strade della capitale diverse le segnalazioni della polizia locale chiusa per una manifestazione via Poggi d’oro tra via Appia Nuova e via delle Cave incidente su via Tiburtina possibili rallentamenti presso via di San Sisto III altro incidente a Fiumicino su via dell’aeroporto di Fiumicino disagi alla circolazione all’altezza di via della Scafa questa sera 20:45 lo stadio OlimpicoAtalanta la diciannovesima giornata del campionato di Serie A ...