Traffico Roma del 07-01-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 7 gennaio 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto disagi alper un incidente per chi daViaggia verso Firenze sulla A1 Ci sono code tra il bivio diramazionenord e Ponzanono in città la polizia locale Ci segnala incidente su via del Cappellaccio con ripercussioni e brevi code sul viadotto della Magliana con invito alla prudenza per un altro incidente su via Collatina possibili rallentamenti in prossimità di via Guglielmo Sansoni Oggi ultimo giorno con il piano mobilità festivo e ricordiamo che le ZTL di centro e Tridente sono attive fino alle 20 da domani poi tornano nei consueti orari e giorni feriali potenziato il trasporto pubblico verso il centro capitolino sino alle ore 21 le due linee free da 1 con ingresso da via Marsala 2 da via dei Partigiani fino alle ore 20 anche la linea 100 ...