Traffico Roma del 07-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione brevi code sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anulare stasera la partita di calcioAtalanta presso lo stadio Olimpico 20:45 limitazioni aldi zona più usura e rottura della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione tra via del Foro Italico e via Pineta Sacchetti dalle 22 di domani lunedì 8 gennaio 6 del giorno dopo in direzione di via della Pineta Sacchetti si viaggia su carreggiata ridotta per lavori su Viale Isacco Newton dall’intersezione con la rampa in uscita di via Portuense con chi Asciano Per quanto riguarda i trasporti sulla linea ad alta velocità Napoli23 un quarto del treno tra Labico e salone per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria ...