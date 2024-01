Traffico Roma del 07-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) LuceverdeBuongiornosempre in regola risultato Urbano della 24 ore sul grande raccordo anulare attenzione per un incidente in via della Magliana con rallentamenti all’altezza di Vicolo di Santa passera sono possibili difficoltà in piazza San Pietro presso la basilica Vaticana dove alle 9:30 è iniziata la santa messa del battesimo del signore nella cappella Sistina e possibili disagi per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 chiusura aldeviazioni per linea bus oggi la partita di calcioAtalanta presso lo stadio Olimpico 20:45 limitazioni disagi alchiusura notturna della galleria Giovanni XXIII per lavori di manutenzione tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti delle 22 di domani 8 gennaio alle 6 ...