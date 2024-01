Traffico Roma del 07-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Bentrovati nessun impedimento particolare sulle strade della capitale sui vicini raccordi autostradali anche oggi attenzione alla pioggia ricordiamo le dovute cautele nella guida e poi difficoltà in piazza San Pietro il presso la basilica Vaticana dove 9:30 si celebra la santa messa del battesimo del signore nella cappella Sistina e possibili disagi per la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 chiusure ale deviazioni per le linee bus oggi la partita di calcioAtalanta presso lo stadio Olimpico alle ore 20:45 limitazioni didi zona e ancora oggi le ZTL di centro e Tridente sono attive dalle 6:30 alle 20 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Chiamare ...