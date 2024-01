Traffico Roma del 07-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione nessun impedimento particolare sulle strade della capitale anche oggi attenzione alla pioggia raccomandiamo le dovute cautele nella guida prudenza per un incidente avvenuto sul Lungotevere di Pietra Papa possibili difficoltà in piazza San Pietro presso la basilica Vaticana alle 9:30 per la celebrazione della santa messa del battesimo del signore nella cappella Sistina è possibile i disagi per recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle ore 12 chiusure ale deviazioni per le linee bus ancora oggi le ZTL dicendole Tridente sono attive dalle 3 alle 20 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Mari Barbara ordine tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale di ...