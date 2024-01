TPI vince la causa contro Renzi da 100mila euro

Leggi su tpi

(Di domenica 7 gennaio 2024) Vi ricordate che Matteoannunciò di averci fattoper un articolo di Luca Telese, pubblicato sul nostro sito, dopo il viaggio dell’ex premier in Himalaya? Bene. Quellal’ha effettivamente fatta ma noi, ora, l’abbiamo vinta, difesi dall’Avv. Caterina Malavenda, a fronte di una richiesta di risarcimento danni, quantificati in ben 100 mila. Il senatoreaveva fattoa The Post Internazionale e al direttore responsabile Giulio Gambino, chiedendo quel non simbolico risarcimento e sostenendo di esser stato diffamato da un commento di Luca Telese che aveva criticato quel viaggio in Himalaya, fatto mentre il Senato era al lavoro, inserendo un’imprecisione che non ha fatto alcuna differenza, non essendo offensiva. Il Tribunale di Firenze, nella persona del ...