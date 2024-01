Tour de Ski oggi | scalata Cermis Val di Fiemme 2024 | orari 7 gennaio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ne sono rimasti soltanto 83 alde Ski: 53 tra gli uomini e 30 tra le donne. Da una parte Harald Oestberg Amundsen, dall’altra Jessie Diggins: sono loro che guidano prima delladial, in Val di, ed è a loro che sarà difficile togliere il primato, visti i vantaggi di 1’34” e 58? rispettivamente sul resto della competizione. Sono Norvegia e Svezia ad aver fatto ampiamente la differenza in questo contesto, con la differenza che è norvegese il leader della parte maschile, mentre di quella femminile le svedesi occupano i posti dal 2° al 4°. Il tutto a causa proprio di una Diggins a tratti spettacolare su tutta la linea. Quanto all’Italia, tra le donne è rimasta ormai solo Caterina Ganz, mentre tra gli uomini, alla fine dei conti, resistono Elia Barp, Simone Daprà, Giandomenico ...

Federico Pellegrino non ha preso il via nella 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski. L’azzurro si è ... (oasport)

LAGO DI TESERO . La svedese Linn Svahn si aggiudica la 15 chilometri in stile classico in val di Fiemme e si aggiudica la terza gara del Tour de Ski. Dopo le vittorie nelle due gare sprint di Dobbiaco e Davos, la svedese centra il successo nella distance. Allo Stadio del fondo di Lago di Tesero la Svahn beffa all'ultimo la ... La Norvegia monopolizza il podio del Tour. Domani la Final Climb – La classifica ... Federico Pellegrino non ha preso il via nella 15 km mass start in tecnica classica in Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski. L'azzurro si è così ritirato dalla prestigiosa manifestazione alla ...