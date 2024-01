Tour de Ski 2024 | è festa USA sul Cermis! Sophia Laukli vince la mass start | Jessie Diggins conquista la manifestazione

(Di domenica 7 gennaio 2024) Si chiude definitivamente ilde Ski femminile, valido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, con la 10 kmfinal climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, con la celeberrima scalata del Cermis, che incorona la vincitrice della gara a tappe. Trionfa la statunitense(sesta oggi), anche se la gara odierna è appannaggio della connazionale. L’unica azzurra al traguardo è Caterina Ganz, 18ma, che chiude la manizione al 22° posto, mentre non riparte Anna Comarella. Nella tappa odierna il successo va alla statunitense, che giunge sola al traguardo in 38’16?5, lasciando sul posto nel finale la norvegese ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.16: Alle 14.30 il via della gara maschile dove sembra già tutto deciso per la vittoria con il norvegese ... (oasport)

Cala il sipario per gli uomini sul Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe , valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci di fondo, si è ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.33: Si chiude qui la nostra DIRETTA , grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento alle ... (oasport)

E' di Jules Lapierre l'ultimo acuto delde2024 , gara a tappe valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Il francese ha infatti vinto la 10 km mass start final climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, ...Successivamente, alle 06:30 , si replica la gara di sci di fondo della Coppa del Mondo 2023/24decon la 15 Km Mass Start Femminile a tecnica classica dalla Val Di Fiemme, commentata da ...A tre anni dalla prima vittoria la statunitense Jessie Diggins fa il bis e conquista il secondo Tour de Ski della carriera. Grande prova della statunitense che dopo la vittoria ...Si chiude definitivamente il Tour de Ski femminile 2024, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, con la 10 km mass start final climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, con ...