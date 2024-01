Torres-Recanatese oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 7 gennaio 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. La compagine sarda si trova al secondo posto in classifica e ha intenzione di continuare a sognare una storica promozione inB inseguendo il Cesena. La squadra marchigiana, dal suo canto, spera di fare il colpo in trasferta per restare ad orbitare intorno alla zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 gennaio alle ore 14:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.